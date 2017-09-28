ФОТО и ВИДЕО: Кержаков собрался поддерживать рыболовство личным примером

Футболист Александр Кержаков специально приехал в Карелию, чтобы здесь было больше рыбы.

Икринки мальков, которых 27 сентября выпустил кержаков, поймали и оплодотворили еще два года назад, когда футболит еще бегал по полю. Рыба приехала с Кемского рыбоводного завода в специальных контейнерах. На самом деле рыбоводы выпускают мальков в другом месте, но берег в Бесовце выбрали, потому что здесь красиво и удобнее снимать. На подъезде к месту выпуска машина "села" в грязи. Обычно в воду опускают широкий шланг, и рыба из контейнеров идет по нему в реку. Для Кержакова приготовили пять больших ведер – чтобы можно было сделать несколько кадров. Остальную рыбу "солюьт" в Шую через шланг.

- Сегодня мы выпустим в Шую две тысячи мальков лосося, которые "скатятся" в Онежское озеро. Хотелось бы, чтобы все они в итоге стали рыбками, но этого, к сожалению, не получится. Если процентов пять вернутся сюда на нерест – уже будет хорошо, - сказал начальник Карельского филиала "Главрыбовода" Сергей Иванов. – Обычно мы выпускаем мальков весной, но сейчас тоже время благоприятное. Лосось в водоемах Карелии сейчас есть. Буквально на противоположной стороне у нас есть рыбофонд, через две недели мы будем отдаивать икру и повезем ее на завод. Там у нас – полный объем отловленных из дикой природы за этот сезон производителей, около 60 штук, что позволит полностью загрузить завод.

По словам Сергея Иванова, взрослой рыба становится не скоро: сначала лосось проходит три года речного цикла, чтобы созреть и стать обратно полноценной особью – еще четыре года. Таким образом, прежде чем выловить и съесть лосося, он должен прожить около семи лет.

В последние годы за счет рыбаков и браконьеров популяция лосося в озерах Карелии значительно подупала. Но рыбоводы стараются поддерживать численность.

- Раньше мы ежегодно выпускали порядка 150 тысяч мальков рыб, - говорит Сергей Иванов. - Сейчас чуть поменьше, потому что иногда бывает трудно отловить производителей.

Рыбоводы Карелии выпускают разную рыбу – и семгу, и сига, однако сегодня в Карелии ее никто кроме них не защищает, как, например, амурского тигра.

На берегу собрались любопытные местные жители – мамы с колясками, дети; многочисленные журналисты, в том числе из федеральных СМИ. Отдельно выстроилась группа петрозаводских фанатов "Зенита". На каждом был бело-голубой шарф. Поклонники держали большую растяжку с надписью "Спасибо, легенда" и скандировали кричалку на манер "Ламбады" - "Саааа-ша Кержаков!".

Кумир прибыл на черном джипе с питерскими номерами в сопровождении руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Дениса Беляева. Футболист помахал рукой и отправился по синей ковровой дорожке прямиком на мостки, где его уже ждали пять ведер с мальками. Выпустил их Кержаков довольно быстро, после чего пошел общаться с фанатами. Те облепили его с вопросами, автографами и селфи, затем зажгли файеры. Пресс-подход Кержакова также не отнял у него много времени.

- Вам уже выписали штраф? Вы успели его оплатить?

- Мне кажется, основное – не оплатить штраф, а сделать вот такие вещи. Если человек волей-неволей судьбы попал в такую ситуацию, как я, то пусть он будет любезен весной либо осенью сделать что-то подобное, чтобы популяция такого вида рыбы прирастала.

- Что интереснее и приятнее – ловить или выпускать?

- Выпускать.

- Как вы сюда попали?

- Меня сюда пригласили наши друзья.

- Что вы знаете о лососе с тех пор, как началась ваша эпопея?

- Я не считаю, что это эпопея. Я считаю, что это несчастный случай, и он больше не повторится. Знаю, что лосось – это красивая рыба, и в Онего она есть и еще красивее смотрится, когда плавает в воде.

- Собираетесь ли вы в дальнейшем поддерживать этот вид рыбы?

- Я собираюсь поддерживать не только вид рыбы, а вообще все рыболовоство России. Своим примером – не браконьерничать.

- Сколько вы уже выпустили?

- Не считал, они так быстро уплывали… Их было очень много. В Ладогу выпустили три тысячи, здесь будет две. Есть еще планы, я с удовольствием буду откликаться на подобные мероприятия.

- В каком виде вам нравится употреблять лосося? То есть в пищу?

- Тот, который выращен специально, мне нравится в любом виде, но не в сыром…

- Сделайте прогноз на завтрашний матч "Зенита".

- Все будет хорошо.

- Собираетесь ли еще на рыбалку в Карелии?

- Обязательно.

- Запланированы ли еще какие-то мероприятия в рамках этого приезда?

- Нет.

Денис Беляев рассказал о том, как профильное ведомство заботится о сохранении популяции рыбы – выпуске разных пород в природу, строительстве заводов, поддержке при помощи госпрограмм. "Конечно, заводы работают, рыба выпускается, но хотелось бы, чтобы ее было побольше. И вот такие частные примеры – это замечательная практика, это надо поддерживать. Надеюсь, Александр передаст эстафету другим коллегам и друзьям и мы не раз здесь их увидим. Пока он такой первый".

На вопрос, кто профинансировал выпуск Кержаковым мальков, Денис Беляев ответил, что это средства "Росрыболоства" и частные деньги.

- Не переживайте, все хорошо. Главное, что лосось сейчас на своем привычном месте, - отметил Кержаков. – О деньгах, думаю, не нужно говорить в такой ситуации.

Затем звезда футбола снова отправился к фанатам, и после недолгого общения, под финальные всполохи файеров, сел в машину и удалился.

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