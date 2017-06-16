Собственный таунхаус в центре Петрозаводска – доступная мечта

В центре Петрозаводска, в районе улицы Правды, строится комфортабельный двухэтажный таунхаус, рассчитанный всего на 6 семей.

У компании "КСМ" есть для вас интересная новость: в центре Петрозаводска, в районе улицы Правды, строится комфортабельный двухэтажный таунхаус, рассчитанный всего на 6 семей. В пятиминутной доступности – площадь Кирова, остановки общественного транспорта, крупный торговый центр и все незаменимые составляющие комфортной жизни в центре города. А в шаговой досягаемости располагаются целых три детских сада!

Новый таунхаус сочетает в себе все плюсы городской квартиры и загородного коттеджа. Просторные двухуровневые блок-секции площадью от 107 до 118 м2 позволяют обустроить не только большие гостиные, детские и комнаты для гостей, но и самое главное для хозяек – удобную кухню! Проектом предусмотрена возможность дополнительно организовать уютную мансарду площадью от 41 до 50 м2. Все зависит только от вашей фантазии!

Визитная карточка любого дома – это фасад, здесь ему уделено особое внимание. Архитектурной изюминкой, призванной подчеркнуть северную эстетику таунхауса, станет сочетание светлой декоративной штукатурки и точечной облицовки фасада камнем. Стоит отметить, что при разработке проекта, застройщиком был учтен опыт стран Скандинавии и Европы.

Таунхаусы будут подключены к централизованным системам электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Продажа блок-секций осуществляется без отделки, что предоставляет будущим владельцам квартир свободу выбора в обустройстве своего жилья по индивидуальному дизайн-проекту. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, свое парковочное место, возможность организовать места для отдыха во дворе – разве это не мечта об идеальном доме в центре города?

Получить полную консультацию по стоимости и условиям приобретения блок-секций, а также забронировать подходящий вариант и записаться на индивидуальный показ вы можете у менеджеров отдела продаж по адресу: проспект Первомайский дом 9. При желании вы также можете заранее назначить удобное для вас время встречи по телефонам: (8142) 76-20-10 или 76-34-52. Предварительно ознакомиться с планировками и проектной декларацией вы можете на сайте kcm-kvartira.ru.

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