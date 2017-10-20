Союз журналистов рассказал, почему поддержал выдвинутую на пост детского омбудсмена Пальцеву

Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков рассказал, почему организация поддержала Елену Пальцеву в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам ребенка.

"В первую очередь, хочу сказать, что поддержка Союзом Елены случай особый, единичный. Большинству редакций в Карелии Елена помогала, чаще на безвозмездной основе. Полагаю, что нет никого в Союзе, кто бы высказался о ней негативно. По крайней мере, надеюсь на это. Иными словами, она человек, тесно связанный с журналистским сообществом, при этом не только высокопрофессиональный, но и абсолютно порядочный, уважаемый журналистами, авторитетный и обладающий безукоризненной репутацией. Кроме того, Елена состоит в правлении Союза, она член Союза. То есть наш человек и юридически. Потому членам правления было предложено поддержать Елену в качестве кандидата в омбудсмены. И эта поддержка была получена. Итогом и стало письмо", - напсиал Белянчиков "ВКонтакте".

"Я глубоко убежден, что мы как общественная организация не только имеем право, но и должны высказывать свою позицию по важнейшим вопросам, которые поднимаются в обществе. Особенно если эти вопросы касаются широкой аудитории, либо носят резонансный характер. Мы не профсоюз в какой-то скромной компании, не просто центр защиты прав журналистов или кружок по интересам, мы крупная общественная организация, и я как ее председатель хочу, чтобы нас слышали. Мы те самые общественники, к которым должны прислушиваться государство и общество. Это нормально и правильно для гражданского общества, к которому мы делаем вид, что стремимся", - пояснил председатель организации.

"Мы все знали и понимали, что именно Елена Пальцева в качестве уполномоченного по правам ребенка будет полезна не только для детей, но и для журналистского сообщества, поскольку она человек независимый, неангажированный, прекрасно понимающий принципы работы СМИ. То есть в конечном итоге, мы высказали позицию большинства журналистов, которые хотят открытости, честности, независимости омбудсмена. Чтобы он был не человеком губернатора, а человеком общества", - добавил Белянчиков.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков определил кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка в республике. Это председатель национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлана Барташевич; руководитель центра гендерных исследований Лариса Бойченко; председатель комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юрист Елена Пальцева; руководитель исполкома "Единой России" в Карелии, бывший заместитель министра образования республики Геннадий Сараев.

В четверг, 19 октября, Светлана Барташевич и Лариса Бойченко сняли свои кандидатуры. После общественного обсуждения Артур Парфенчиков направил в Законодательное собрание предложение о кандидатуре Геннадия Сараева на должность Уполномоченного по правам ребёнка. В настоящее время ее занимает Оксана Старшова.