"Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту о попугае Кеше

Работа над анимационной кинокартиной начнётся в 2018 году, а премьера запланирована на 2020 год.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва в рамках ПМЭФ-2017 заявила о том, что в 2018 году начнётся работа над полнометражным продолжением мультфильма про попугая Кешу. По словам Слащёвой, выход картины запланирован на 2020 год.

"Мы будем работать очень плотно с [Александром] Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить "Кешу на Таити" и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом", — отметила она.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" выпустит продолжение "Троих из Простоквашино" и планирует снять продолжение знаменитого "Малыша и Карлсона".

Мультипликационный сериал "Возвращение блудного попугая" был создан режиссёром Валентином Караваевым и сценаристом Александром Курляндским в 1984 году. Популярность мультфильма подвигла Курляндского на написание книги, в которую вошли повести "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!" и "Прелестно!"