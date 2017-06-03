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15:39, 03 Июня 2017

"Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту о попугае Кеше

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Работа над анимационной кинокартиной начнётся в 2018 году, а премьера запланирована на 2020 год.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва в рамках ПМЭФ-2017 заявила о том, что в 2018 году начнётся работа над полнометражным продолжением мультфильма про попугая Кешу. По словам Слащёвой, выход картины запланирован на 2020 год.

"Мы будем работать очень плотно с [Александром] Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить "Кешу на Таити" и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом", — отметила она.

Ранее сообщалось, что  "Союзмультфильм" выпустит продолжение "Троих из Простоквашино" и планирует снять продолжение знаменитого "Малыша и Карлсона".

Мультипликационный сериал "Возвращение блудного попугая" был создан режиссёром Валентином Караваевым и сценаристом Александром Курляндским в 1984 году. Популярность мультфильма подвигла Курляндского на написание книги, в которую вошли повести "Вы не были на Таити?", "А нас и здесь неплохо кормят!" и "Прелестно!"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-06-03 16:33:26
Ничего хорошего из этого не получится.Про Кешу что то новое уже было-смотреть тошно.Даже и не заморачивались бы.
Гость
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