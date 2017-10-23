Сократилась доля убыточных предприятий Карелии

Число убыточных организаций в Карелии снизилось до 43,9% от общего количества юридических лиц зарегистрированных в республике.

Это следует из отчета Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии о финансовых результатах деятельности организаций за январь-август 2017 года.

По сравнению с первым полугодием доля убыточных организаций снизилась на 1%. Однако…

Подробнее о ситуации на предприятиях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".