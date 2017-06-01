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11:12, 01 Июня 2017

Сократились расходы на содержание мэра, администрации и депутатов Петрозаводска

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Власти Петрозаводска в 2016 году сократили расходы на содержание главы города, администрации и Петросовета.

Это следует из проекта отчета администрации об исполнении городского бюджета за 2016 год, вынесенного на обсуждение Петросовета, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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pupsik
2017-06-01 11:21:02
Что - то непонятно. При переходе по ссылке указано "На обеспечение деятельности главы Петрозаводского городского округа в 2016 году было направлено 1,5 млн. рублей". А в сведениях о доходах - 1,75 млн. Причем пометок о том, что были какие-то дополнительные доходы (продажа имущества, проценты по депозитам) не указано. Или надо понимать, как 1,5 на обеспечение деятельности + 1,75 на зарплату= 3,25 млн. ???
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