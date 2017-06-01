Сократились расходы на содержание мэра, администрации и депутатов Петрозаводска

Власти Петрозаводска в 2016 году сократили расходы на содержание главы города, администрации и Петросовета.

Это следует из проекта отчета администрации об исполнении городского бюджета за 2016 год, вынесенного на обсуждение Петросовета, сообщают "Вести Карелии".

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