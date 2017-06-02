Новости. Общество
09:11, 02 Июня 2017

Соли для ванн – помощники красоты и здоровья

По теме

Epilas — эффективная лазерная эпиляция по доступной стоимости
02.06.17 09:13
Соли для ванн – помощники красоты и здоровья
02.06.17 09:11
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
02.06.17 07:55
Все новости
Загрузка...

Практически все люди мечтают прекрасно себя чувствовать и выглядеть на все сто процентов, но далеко не все знают, как это сделать без лишних усилий.

Одним из эффективных инструментов в данном направлении являются солевые ванны, способные в зависимости от концентрации минералов в воде решать те или иные задачи.

Для легкого тонизирования организма, кожных покровов, для борьбы с небольшими дефектами дермы в виде угрей и акне и просто для расслабления, улучшения настроения достаточно небольшого количества соли. При увеличении концентрации до средних значений удается улучшить кровообращение и обменные процессы, побороть простуду и боли в суставах, а также улучшить состояние возрастной кожи. Максимально допустимое содержание средства в воде работает очень интенсивно в деле очищения организма от всего лишнего. Всего за несколько минут пребывания в таком полезном растворе человек избавляется от ненужной жидкости, токсинов, шлаков, небольших жировых отложений, гнойничков. Но здесь следует быть крайне осторожным, поскольку подобные процедуры могут вызвать раздражение кожи и абсолютно противопоказаны гипертоникам и сердечникам.

Начинать использовать любую соль для ванн необходимо постепенно, проверяя реакцию организма на нее. Первую процедуру можно ограничить двадцатью минутами, а при получении благоприятного эффекта время можно довести до получаса. Обычно видимый для организма результат присутствует с первого применения сбалансированных составов, в целом же необходимо принимать целебные ванны 2-3 раза в неделю, ориентируясь на конкретный организм, его реакции и потребности. Важно помнить, что температура воды при внесении минералов должна находиться в диапазоне 36-38оС, в противном случае может резко ухудшиться самочувствие. Любые отклонения здоровья от нормы являются сигналом к прекращению процедуры.

Эффект от полезных купаний во многом зависит от правильности подбора составов. Найти что-то наиболее оптимальное для себя каждый человек может среди продукции компании Фитокосметик, делающей ставку на использование исключительно натуральных компонентов, собранных буквально со всего света. Соли этой марки показывают прекрасный эффект с первого применения, при этом стоят недорого за счет применения проверенных опытом и временем рецептур. За пятнадцать лет своей деятельности компания смогла завоевать любовь потребителей, желающих без лишних усилий прекрасно выглядеть и чувствовать себя просто великолепно.

На правах рекламы

По теме

Epilas — эффективная лазерная эпиляция по доступной стоимости
02.06.17 09:13
Соли для ванн – помощники красоты и здоровья
02.06.17 09:11
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
02.06.17 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"

Аналитика

31.05.2017 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 2
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Иоланта
Концерты завтра (1)
Hoperpomore
детям
В кинотеатрах (10)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Одаренная
Подводная эра
детям
Спарк. Герой Вселенной
детям
Нелюбовь
Большой
Меч короля Артура
Чужой: Завет
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»