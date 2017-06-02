Соли для ванн – помощники красоты и здоровья

Практически все люди мечтают прекрасно себя чувствовать и выглядеть на все сто процентов, но далеко не все знают, как это сделать без лишних усилий.

Одним из эффективных инструментов в данном направлении являются солевые ванны, способные в зависимости от концентрации минералов в воде решать те или иные задачи.

Для легкого тонизирования организма, кожных покровов, для борьбы с небольшими дефектами дермы в виде угрей и акне и просто для расслабления, улучшения настроения достаточно небольшого количества соли. При увеличении концентрации до средних значений удается улучшить кровообращение и обменные процессы, побороть простуду и боли в суставах, а также улучшить состояние возрастной кожи. Максимально допустимое содержание средства в воде работает очень интенсивно в деле очищения организма от всего лишнего. Всего за несколько минут пребывания в таком полезном растворе человек избавляется от ненужной жидкости, токсинов, шлаков, небольших жировых отложений, гнойничков. Но здесь следует быть крайне осторожным, поскольку подобные процедуры могут вызвать раздражение кожи и абсолютно противопоказаны гипертоникам и сердечникам.

Начинать использовать любую соль для ванн необходимо постепенно, проверяя реакцию организма на нее. Первую процедуру можно ограничить двадцатью минутами, а при получении благоприятного эффекта время можно довести до получаса. Обычно видимый для организма результат присутствует с первого применения сбалансированных составов, в целом же необходимо принимать целебные ванны 2-3 раза в неделю, ориентируясь на конкретный организм, его реакции и потребности. Важно помнить, что температура воды при внесении минералов должна находиться в диапазоне 36-38оС, в противном случае может резко ухудшиться самочувствие. Любые отклонения здоровья от нормы являются сигналом к прекращению процедуры.

Эффект от полезных купаний во многом зависит от правильности подбора составов. Найти что-то наиболее оптимальное для себя каждый человек может среди продукции компании Фитокосметик, делающей ставку на использование исключительно натуральных компонентов, собранных буквально со всего света. Соли этой марки показывают прекрасный эффект с первого применения, при этом стоят недорого за счет применения проверенных опытом и временем рецептур. За пятнадцать лет своей деятельности компания смогла завоевать любовь потребителей, желающих без лишних усилий прекрасно выглядеть и чувствовать себя просто великолепно.

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