Солист Большого театра выступит на площади Кирова в День России

В День России солист Большого театра Сергей Плюснин и оркестр "Онего" выступят в Петрозаводске под открытым небом.

В исполнении артистов оркестра в понедельник в 19.30 на площади Кирова прозвучит патриотическая песня "Славься" Михаила Глинки, и этот концертный номер станет финалом торжественного шествия "Флаг моей России" и стартом концерта.

Жители столицы Карелии смогут насладиться пением солиста Большого театра Сергея Плюснина. Один из лучших баритонов России исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева, популярные арии, народные песни.