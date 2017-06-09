06:40, 09 Июня 2017
Солист Большого театра выступит на площади Кирова в День России
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В День России солист Большого театра Сергей Плюснин и оркестр "Онего" выступят в Петрозаводске под открытым небом.
В исполнении артистов оркестра в понедельник в 19.30 на площади Кирова прозвучит патриотическая песня "Славься" Михаила Глинки, и этот концертный номер станет финалом торжественного шествия "Флаг моей России" и стартом концерта.
Жители столицы Карелии смогут насладиться пением солиста Большого театра Сергея Плюснина. Один из лучших баритонов России исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева, популярные арии, народные песни.
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