Соломенное во вторник временно отключат от электроэнергии

Временное отключение электроэнергии планируется во вторник в одном из районов

Так, 26 сентября с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии по улице Горной жилого района Соломенное (Громовская сторона).

Отключение электроэнергии будет осуществляться АО "Прионежская сетевая компания" в связи с проведением на указанной улице плановых работ на сетях электроснабжения.