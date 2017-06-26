Составители рейтинга регионов перечислили успехи Карелии после прихода Парфенчикова

В рейтинге экономической активности регионов Северо-Западного федерального округа за май-июнь 2017 года Карелия сохранила предпоследнее место, но составители заметили улучшение ситуации.

Рейтинг составлен Петербургским GR-клубом, который объединяет экспертов в области политологии и экономики, представителей власти, бизнеса и научного сообщества СЗФО.

"35 баллов набрала Республика Карелия, показав стабильный результат в сравнении с предыдущим периодом и 10-е место. Для того, чтобы обогнать Мурманскую область, республике не хватило всего пары баллов. Хотя стоит отметить, что с проблемами по заработной плате в Карелии справляются гораздо эффективнее соседнего региона", - говорится в сопроводительном письме к рейтингу.

Его авторы отмечают улучшение ситуации в республике и связывают это с приходом к руководству регионом Артура Парфенчикова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".