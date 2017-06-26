Новости. Экономика
16:11, 26 Июня 2017

Составители рейтинга регионов перечислили успехи Карелии после прихода Парфенчикова

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В рейтинге экономической активности регионов Северо-Западного федерального округа за май-июнь 2017 года Карелия сохранила предпоследнее место, но составители заметили улучшение ситуации.

Рейтинг составлен Петербургским GR-клубом, который объединяет экспертов в области политологии и экономики, представителей власти, бизнеса и научного сообщества СЗФО.

"35 баллов набрала Республика Карелия, показав стабильный результат в сравнении с предыдущим периодом и 10-е место. Для того, чтобы обогнать Мурманскую область, республике не хватило всего пары баллов. Хотя стоит отметить, что с проблемами по заработной плате в Карелии справляются гораздо эффективнее соседнего региона", - говорится в сопроводительном письме к рейтингу.

Его авторы отмечают улучшение ситуации в республике и связывают это с приходом к руководству регионом Артура Парфенчикова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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deep
2017-06-26 16:38:42
Если все так просто, поменял главу и вперед, куда раньше смотрели? Или опять нам баллы рисуют, а жизнь идет под откос?
Гарик
2017-06-26 16:22:36
Какое ж тут улучшение,если по все показателям падаем вниз ?? Предпоследнее место -предел мечтаний любого региона.
Гарик
2017-06-26 16:51:41
Гарик, Экономика и Типицин с сельским хозяйством упали за 5 мес.,а Парфенчиков с Чепиком улучшились ))
Онего
2017-06-26 16:18:36
А раз так получается, пусть Путин хотя бы раз в неделю прямую линию собирает? Глядишь, и жизнь наладится...
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