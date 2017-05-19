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17:40, 19 Мая 2017

Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей

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Эксперты портала Autonews проанализировали показатели краш-тестов наиболее популярных моделей легковых машин за последние несколько лет и составили рейтинг самых безопасных автомобилей.

Главными критериями стали защита водителя, взрослого пассажира, защита находящегося в салоне ребенка и пешехода, который теоретически может стать участником ДТП, отмечает Life.

Итак, в 2009 году самым безопасным автомобилем по суммарным показателям признали Honda Insight. Модель получила рекордные 96% за защиту водителя и 84% за защиту пассажира-ребенка. Общий процент безопасности — 326 из 400.

В 2010 году топ возглавил BMW 5-Series, а в 2011 году — Chevrolet Aveo. "Немец" впервые в истории краш-тестов получил 100% за устройства обеспечения безопасности и 78% за защиту пешеходов, набрав в сумме 356 баллов из 400. У Chevrolet — 329 баллов, хотя ни в одной из категорий этот автомобиль не стал первым.

Самым безопасным в 2012 году стал Volvo V40. Эту модель признали лучшей сразу в трех из четырех категорий. В результате она набрала 361 балл.

Лидером 2013 года неожиданно был назван китайский Qoros 3 Sedan. Он получил 95% за защиту взрослого пассажира и водителя, набрав в сумме 340 баллов.

Последние три года лидерами рейтинга были Mercedes-Benz V-Class, Volvo XC90 и Toyota Prius. "Немца" поощрили за безопасность переднего пассажира и водителя, шведский внедорожник получил 100% за устройства обеспечения безопасности, а Toyota удалось обойти даже потенциальный бестселлер среди кроссоверов — Volkswagen Tiguan.

"Испытания 2017 года еще не закончились, но уже сейчас понятно, что очередной топ возглавит Volvo S90/V90. Результат этой марки будет сложно превзойти: по 95% за безопасность переднего пассажира и водителя, 80% — за защиту пассажира-ребёнка и 93% — за устройства обеспечения безопасности", - отмечает издание.

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