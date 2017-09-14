Сотрудник ФСБ рассказал курсантам Речного училища про терроризм в Петрозаводске

В Центре молодежи карельской столицы стартовал проект открытых лекций по антитерроризму и экстремизму.

Городской Центр молодежи запустил цикл лекций по антитерроризму. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Петрозаводска.

Каждую пятницу в течение сентября команда Центра обещает приглашать компетентных лекторов, которые будут выступать перед молодыми людьми.

Слушателями первой лекции стали студенты Речного училища. Перед курсантами выступил сотрудник ФСБ, который рассказал молодым людям, что такое терроризм и экстремизм, почему эти явления опасны, и как с ними бороться. В частности, лектор сообщил курсантам, что в Карелии остается непроработанной тема информирования и создания качественной социальной рекламы на тему антитерроризма.

«Пришедшие на обсуждение студенты Речного училища отметили, что лекция прошла незаметно, настолько было легко и комфортно»,- сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Следующая встреча состоится 15 сентября в 15.30. Лектором выступит преподаватель Петрозаводского государственного университета по криминалистике и уголовному праву Эльдар Азимов.