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Новости. Общество
06:40, 14 Сентября 2017

Сотрудник ФСБ рассказал курсантам Речного училища про терроризм в Петрозаводске

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В Центре молодежи карельской столицы стартовал проект открытых лекций по антитерроризму и экстремизму.

 

Городской Центр молодежи запустил цикл лекций по антитерроризму. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Петрозаводска.

Каждую пятницу в течение сентября команда Центра обещает приглашать компетентных лекторов, которые будут выступать перед молодыми людьми.

Слушателями первой лекции стали студенты Речного училища. Перед курсантами выступил сотрудник ФСБ, который рассказал молодым людям, что такое терроризм и экстремизм, почему эти явления опасны, и как с ними бороться. В частности, лектор сообщил курсантам, что в Карелии остается непроработанной тема информирования и создания качественной социальной рекламы на тему антитерроризма.

«Пришедшие на обсуждение студенты Речного училища отметили, что лекция прошла незаметно, настолько было легко и комфортно»,- сообщает сайт мэрии Петрозаводска. 

Следующая встреча состоится 15 сентября в 15.30. Лектором выступит преподаватель Петрозаводского государственного университета по криминалистике и уголовному праву Эльдар Азимов.

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Комментарии

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Миша
2017-09-14 13:40:46
На фоне лекций по всей стране прошли "шутки с бомбами",миллионы людей эвакуировали с разных заведений,об этом будет следующая лекция? Пора уже и в своём "курятнике" навести порядок,а не разрешать праздновать на дорогих мерседесах то,чего ещё и не заслужили вовсе....
stranger
2017-09-14 12:41:11
Любой фанатизм, мягко говоря, связан с аномальной психикой индивида. Что привело оного к этому? Написаны тома.
кир
2017-09-14 11:08:51
Сожгли автомобиль Юлии Латыниной. С родителями покинула страну, опасаясь за свою жизнь. "Демократия" шагает по стране!
goo
2017-09-14 08:36:52
А про богатых депутатов-педофилов он не рассказывал?
User
2017-09-14 08:29:16
Поджоги машин и кинотеатра адептами Поклонской - это терроризм или экстремизм?
majan
2017-09-14 10:10:54
User,
100 лет назад такие же дебилы убивали священников и грабили, взрывали церкви, а сегодня их потомки якобы защищают православие, но при этом 99% этих шлёпнутых библию в руках не держали. И тогда , и сегодня они защищают какой-нибудь очередной бандитский режим - одно не понятно, чем им эта балерина так насолила ? Может у неё бюя - обосрался в стойле, стой и жди следующей команды...
majan
2017-09-14 10:20:19
majan,
Извините, сбой получился.
Может у неё бюст не мироточил ?
Жизнь телячья - обо.....
Гость
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