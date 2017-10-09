14:57, 09 Октября 2017
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
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В Петрозаводске проводится проверка по факту самоубийства сотрудника полиции.
Как стало известно "Столице на Онего", трагедия случилась в минувшие выходные.
"В настоящее время в УМВД по Петрозаводску проводится проверка по факту самоубийства, в результате которой будут установлены все обстоятельства", - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Подробности происшествия в полиции не раскрывают.
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