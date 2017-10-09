Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске

В Петрозаводске проводится проверка по факту самоубийства сотрудника полиции.

Как стало известно "Столице на Онего", трагедия случилась в минувшие выходные.

"В настоящее время в УМВД по Петрозаводску проводится проверка по факту самоубийства, в результате которой будут установлены все обстоятельства", - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подробности происшествия в полиции не раскрывают.