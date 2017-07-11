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Новости. Общество
15:38, 11 Июля 2017
фото: отдел Росгвардии по Карелии

Сотрудник Росгвардии в Карелии, находясь в отпуске, потушил пожар у соседей

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Замначальника Сегежского отдела вневедомственной охраны Валерий Морозов помог потушить пожар в хозпостройке на соседнем участке.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, инцидент произошел 10 июля в четвертом часу дня. Майор полиции Валерий Морозов, находясь в Сегеже в отпуске, заметил, что из-под крыши хозпостройки, расположенной на соседнем участке, идет дым.       

"Постройка была в непосредственной близости от жилого дома и бани, а в доме находилась пожилая женщина и двое малолетних детей, поэтому он принял решение сломать свой забор и, перебравшись на соседский участок с двумя вёдрами воды, приступил к самостоятельному тушению", - отметили в ведомстве.

Также Валерий Морозов вызвал пожарных. До их прибытия ему удалось отключить электроэнергию в доме и прилегающих постройках, тем самым предотвратив масштабный пожар. 

"Бабушка с внуками не пострадали", - сообщили в Росгвардии. 

В ведомстве добавили, что выражают благодарность Морозову "за проявленное мужество, оперативное реагирование и оказанную помощь в тушении пожара".

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