Сотрудник УФСИН из Карелии стал победителем Кубка России

Сотрудник отдела специального назначения занял первое место на соревнованиях по универсальному бою.

В городе Медынь Калужской области завершился Кубок России по универсальному бою. Более 150 спортсменов из разных уголков страны сошлись в поединках за звание чемпионов. В спортивном комплексе имени Сергея Новикова проходили жарки баталии. Спортсмены более чем из 36 регионов страны боролись за обладание кубка России по универсальному бою.

В составе команды ФСИН России в соревнованиях принял участие сотрудник отдела специального назначения "Гранит" УФСИН России по Республике Карелия Казбек Гаев, который по их итогам занял 1 место в весовой категории до 75 кг. Среди силовых ведомств в командном зачете первое место заняла команда ФСИН РФ, второе место - ФСО РФ, третье - ВС РФ.