Сотрудники АО "Пряжинское" взяли голодных коров на "передержку"

Судьбу предприятия, где сегодня умирают животные от голода, должны решить в Карелии в течение двух недель.

Премьер-министр Александр Чепик провел вчера выездное совещание по поводу кризисного положения в АО "Пряжинское". В нем приняли участие представители правительства Карелии, Законодательного собрания республики, компании Нева 1, следственных органов и работники молочной фермы, где гибнут животные от голода.

Как рассказали сотрудники фермы, главное резюме заседания - в течение нескольких дней придут корма, и будет принято итоговое решение об управлении хозяйством.

"Наша миссия - это фактически "передержка" коров в течение 10-14 дней. На данный момент собрано 215 222,72 рублей. Это достойная сумма для 10 дней пропитания животных кормовыми смесями, которые в понедельник в 9:00 отправятся из Петрозаводска", - сообщили работники АО "Пряжинское".

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.