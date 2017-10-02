Сотрудники АО "Пряжинское" взяли голодных коров на "передержку"
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Судьбу предприятия, где сегодня умирают животные от голода, должны решить в Карелии в течение двух недель.
Премьер-министр Александр Чепик провел вчера выездное совещание по поводу кризисного положения в АО "Пряжинское". В нем приняли участие представители правительства Карелии, Законодательного собрания республики, компании Нева 1, следственных органов и работники молочной фермы, где гибнут животные от голода.
Как рассказали сотрудники фермы, главное резюме заседания - в течение нескольких дней придут корма, и будет принято итоговое решение об управлении хозяйством.
"Наша миссия - это фактически "передержка" коров в течение 10-14 дней. На данный момент собрано 215 222,72 рублей. Это достойная сумма для 10 дней пропитания животных кормовыми смесями, которые в понедельник в 9:00 отправятся из Петрозаводска", - сообщили работники АО "Пряжинское".
Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.
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