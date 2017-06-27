Сотрудники ДПС помогли женщине, оказавшейся в трудной ситуации на дороге в Карелии

В Госавтоинспекцию Карелии пришла благодарность от автолюбительницы Елизаветы Васильевой, которой помогли сотрудники ДПС.

Как рассказали в карельском МВД, инспекторы спецроты ДПС Роман Скресанов и Илья Коновалов на маршруте патрулирования обратили внимание на припаркованный у обочины автомобиль. Стражи порядка остановились, чтобы узнать, не нуждается ли водитель в помощи. Водителем оказалась женщина. Она рассказала, что проколола сразу два колеса. В ожидании помощи автолюбительница и ее пассажир провели около трех часов.

"Сотрудники полиции помогли автоледи, оказавшейся в затруднительной дорожной ситуации, найти попутный автомобиль, водитель которого любезно предоставил запасное колесо. Инспекторы своими силами заменили колесо, проинструктировали водителя, как безопасно двигаться при подобных обстоятельствах", - отметили в министерстве.

В МВД также рассказали о другом инциденте с участием Ильи Коновалова. Как-то, на трассе "Кола" он и его напарник Андрей Майоров обратили внимание на посторонний предмет, лежавший на обочине. Подъехав ближе, увидели дорожный чемодан.

"Рассмотрев находку, предположили, что чемодан мог выпасть с верхнего багажника автомобиля. Найденный багаж был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району. В ходе обследования содержимого автоинспекторы обнаружили билеты на поезд и личные документы, по которым быстро установили номер телефона владельца. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников служб Госавтоинспекции гражданину были возвращены его вещи, и он смог продолжить свой путь, не опоздав на поезд", - сообщили в ведомстве.