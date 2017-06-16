09:46, 16 Июня 2017
Сотрудники мэрии Петрозаводска приберут территорию у газозаправочной станции
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Сегодня пройдет субботник на выезде из города, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.
По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник в столице Карелии продолжаются субботники.
В ближайшие дни пройдут две экологические акции, в которых примут участие сотрудники городской администрации.
Сегодня 16 июня в 17 часов состоится субботник в районе въезда на станцию заправки газового оборудования по Лососинскому шоссе.
В субботу 17 июня в 11 часов начнётся уборка территории в районе дома №30 по улице Мурманская и дома №38 по Первомайскому проспекту.
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