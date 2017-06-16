Сотрудники мэрии Петрозаводска приберут территорию у газозаправочной станции

Сегодня пройдет субботник на выезде из города, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник в столице Карелии продолжаются субботники.

В ближайшие дни пройдут две экологические акции, в которых примут участие сотрудники городской администрации.

Сегодня 16 июня в 17 часов состоится субботник в районе въезда на станцию заправки газового оборудования по Лососинскому шоссе.

В субботу 17 июня в 11 часов начнётся уборка территории в районе дома №30 по улице Мурманская и дома №38 по Первомайскому проспекту.