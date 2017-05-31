Сотрудники службы исполнения наказаний Карелии помогли детскому дому

Благотворительная акция для детей Ладвинского детдома прошла в преддверии Международного дня защиты детей.

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники УИС Карелии выступили с инициативой помочь детям, проживающим в Ладвинском детском доме-интернате, сообщили в пресс-службе ведомтсва. Это медико-социальное учреждение для детей, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, а также в обучении и воспитании.

Администрация детского дома обратилась за помощью к руководству УФСИН в обустройстве прилегающей территории. В короткие сроки для детишек была изготовлена и установлена прогулочная веранда, оснащенная скамейками и пандусом для колясочников. По завершению строительных работ объект раскрасили яркими красками.

Также для воспитанников приобретены канцелярские принадлежности, развивающие игрушки и наборы для творчества, при выборе которых особый акцент сделан на развитие моторики, внимательности, запоминанию цифр и букв.

УФСИН России по Республике Карелия шефствует над детским домом на протяжении нескольких лет. Ежегодно ведомство оказывает помощь, ориентируясь на заявки и просьбы со стороны администрации учреждения.