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11:14, 20 Мая 2017

Сотрудники транспортной полиции Петрозаводска помогли семье с ребенком вернуться домой

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Прапорщик полиции Олег Сенюшкин в ходе несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на объектах транспорта в зале ожидания железнодорожного вокзала в Петрозаводске обратил внимание на семью с ребенком: люди выглядели подавленными и очень уставшими.

Для выяснения обстоятельств кинолог сопроводил семью в кабинет отделения по делам несовершеннолетних. Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что семья проживает в Кемском районе, а в связи с отсутствием денег семья не может вернуться домой.

Сотрудники транспортной полиции накормили и напоили горячим чаем всех членов семьи, предоставили им место для отдыха. Помимо этого, стражи правопорядка решили вопрос с руководством автовокзала Петрозаводска о бесплатном проезде семьи к месту жительства.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних проводила семью на автовокзал и посадила их на автобус. На прощание мать девочки поблагодарила сотрудников Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте, проявивших чуткость и внимание к ее семье в трудную минуту.

В жизни каждого человека всегда найдется место для добрых дел.

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