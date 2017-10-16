Сотрудников компании привлекут к ответственности после задержки "Кометы" на 1,5 часа

Транспортная прокуратура в Карелии провела проверку по информации "Столицы на Онего" по факту остановки "Кометы" с пассажирами в Онежском озере.

Напомним, в сентябре туристка из Ярославской области Анна Илюшкина рассказала о заглохшем в Онежском озере метеоре с туристами. Судно двигалось на остров Кижи.

Как рассказали в Карельской транспортной прокуратуре, на "Комете" 7 сентября во время коммерческого рейса по маршруту "Петрозаводск – о.Кижи" в 11.28 произошло повышение температуры газов в левом двигателе теплохода. Капитаном во избежание аварийной ситуации в ходе рейса принято решение вернуться в Петрозаводск для пересадки пассажиров на резервное судно.

"Только четыре пассажира отказались продолжить следование на о.Кижи и сдали билеты. Вследствие замены транспортного средства теплоход с пассажирами прибыл в пункт назначения с опозданием на 1 час 25 минут", - отметили в ведомстве.

В целях устранения нарушений прав пассажиров и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности транспортной прокуратурой в адрес судовладельца ООО "Транспортная компания "Кижское ожерелье" внесено представление.