Сотрудница банка в Петрозаводске помогла поймать мошенников, отбиравших квартиры у стариков

Сотрудники полиции вручили подарок петрозаводчанке, которая помогла поймать мошенников, наживавшихся на доверчивых стариках, сообщили в МВД Карелии.

Благодаря молодой женщине сотрудники Управления уголовного розыска задержали мошенников с поличным.

В середине 2015 года оперативникам стало известно, что на территории Петрозаводска действует группа лиц, в числе которых 4 женщины в возрасте от 33 до 44 лет. В ходе оперативных мероприятий стало известно, что они занимаются хищениями денежных средств у одиноких людей преклонного возраста. Под видом работников социальной сферы указанные лица попадали в квартиры потерпевших, а дальше действовали, исходя из ситуации. Если удавалось отвлечь хозяев, деньги похищались тайно, а если же пенсионеры подозревали что-то неладное - то преступники шли на грабеж и похищали накопления открыто.

Также аферисты вводили пенсионеров в заблуждение рассказами о том, что в стране происходит обмен денег, или же им полагается дополнительная надбавка к пенсии. Отдавая фальшивые деньги или купюры "Банка приколов", мошенники забирали у стариков наличность.

В ходе следствия установлено 12 таких преступных посягательств. Суммы ущерба, причиненного пенсионерам - от 1,5 до 200 тысяч рублей. Примечательно, что преступники настолько были уверены в том, что их не узнают, что к некоторым жертвам наведывались дважды.

Также в 2015 году злоумышленники совершили мошенничество в отношении одинокого возрастного преподавателя музыки.

Они попросили пенсионера провести занятия с маленькими ученицами, на что дедушка согласился. Но спустя несколько уроков, к нему пришли лже-сотрудники правоохранительных органов и сообщили о возбуждении в отношении него уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Мошенники не только убедили свою жертву в том, что фальшивое обвинение спровоцирует уголовное преследование, но и пообещали "решить вопрос" с надзорными органами, если тот передаст им права на свою квартиру. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму более 1,7 миллионов рублей.

Параллельно с этой жертвой мошенники нацелились обмануть еще одного пенсионера. Войдя к нему в доверие, они убеждали дедушку передать им свои накопления на сумму около одного миллиона рублей – якобы за содействие в покупке жилья. Об этом стало известно полицейским и тогда они обратились за помощью к работнице банка, клиентом которого был пенсионер.

Выяснилось, что молодая женщина уже приметила подозрительных людей, приходивших с пожилым человеком, и всячески пыталась убедить его не производить сомнительные операции и не снимать деньги для чужих людей. Благодаря работнице банка, удалось заманить мошенниц в отделение банка и задержать их с поличным.

В конце 2016 года материалы уголовного дела были направлены в суд. К настоящему времени вынесен обвинительный приговор в отношении всех участников преступной группы. Они получили наказание в виде лишения свободы сроками от 4 с половиной до 9 лет.

Заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия Вадим Вангонен вручил петрозаводчанке благодарственной письмо и памятный подарок – увлажнитель.