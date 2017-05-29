Новости. Общество
14:08, 29 Мая 2017

Сотрудница банка в Петрозаводске помогла поймать мошенников, отбиравших квартиры у стариков

По теме

Сотрудница банка в Петрозаводске помогла поймать мошенников, отбиравших квартиры у стариков
29.05.17 14:08
В мэрии Петрозаводска проверяют законность установки уродливого контейнера на набережной
29.05.17 13:28
Клещи продолжают атаковать жителей Карелии
29.05.17 13:11
Все новости
Загрузка...

Сотрудники полиции вручили подарок петрозаводчанке, которая помогла поймать мошенников, наживавшихся на доверчивых стариках, сообщили в МВД Карелии.

Благодаря молодой женщине сотрудники Управления уголовного розыска задержали мошенников с поличным.

В середине 2015 года оперативникам стало известно, что на территории Петрозаводска действует группа лиц, в числе которых 4 женщины в возрасте от 33 до 44 лет. В ходе оперативных мероприятий стало известно, что они занимаются хищениями денежных средств у одиноких людей преклонного возраста. Под видом работников социальной сферы указанные лица попадали в квартиры потерпевших, а дальше действовали, исходя из ситуации. Если удавалось отвлечь хозяев, деньги похищались тайно, а если же пенсионеры подозревали что-то неладное - то преступники шли на грабеж и похищали накопления открыто.

Также аферисты вводили пенсионеров в заблуждение рассказами о том, что в стране происходит обмен денег, или же им полагается дополнительная надбавка к пенсии. Отдавая фальшивые деньги или купюры "Банка приколов", мошенники забирали у стариков наличность.

В ходе следствия установлено 12 таких преступных посягательств. Суммы ущерба, причиненного пенсионерам - от 1,5 до 200 тысяч рублей. Примечательно, что преступники настолько были уверены в том, что их не узнают, что к некоторым жертвам наведывались дважды.

Также в 2015 году злоумышленники совершили мошенничество в отношении одинокого возрастного преподавателя музыки.

Они попросили пенсионера провести занятия с маленькими ученицами, на что дедушка согласился. Но спустя несколько уроков, к нему пришли лже-сотрудники правоохранительных органов и сообщили о возбуждении в отношении него уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Мошенники не только убедили свою жертву в том, что фальшивое обвинение спровоцирует уголовное преследование, но и пообещали "решить вопрос" с надзорными органами, если тот передаст им права на свою квартиру. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму более 1,7 миллионов рублей.

Параллельно с этой жертвой мошенники нацелились обмануть еще одного пенсионера. Войдя к нему в доверие, они убеждали дедушку передать им свои накопления на сумму около одного миллиона рублей – якобы за содействие в покупке жилья. Об этом стало известно полицейским и тогда они обратились за помощью к работнице банка, клиентом которого был пенсионер.

Выяснилось, что молодая женщина уже приметила подозрительных людей, приходивших с пожилым человеком, и всячески пыталась убедить его не производить сомнительные операции и не снимать деньги для чужих людей. Благодаря работнице банка, удалось заманить мошенниц в отделение банка и задержать их с поличным.

В конце 2016 года материалы уголовного дела были направлены в суд. К настоящему времени вынесен обвинительный приговор в отношении всех участников преступной группы. Они получили наказание в виде лишения свободы сроками от 4 с половиной до 9 лет.

Заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия Вадим Вангонен вручил петрозаводчанке благодарственной письмо и памятный подарок – увлажнитель.

 

 

По теме

Сотрудница банка в Петрозаводске помогла поймать мошенников, отбиравших квартиры у стариков
29.05.17 14:08
В мэрии Петрозаводска проверяют законность установки уродливого контейнера на набережной
29.05.17 13:28
Клещи продолжают атаковать жителей Карелии
29.05.17 13:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд

Аналитика

Сегодня 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 21
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:17
Личное мнение
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Шоу под дождем 'Признание в любви'
Концерты (2)
Мисс Студенчество Карелии 2017
Большая опера
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Трио в перьях
детям
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»