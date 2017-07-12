Сотрудница почты в Кемском районе присвоила деньги ветерана труда

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту присвоения денег ветерана, совершенного с использованием служебного положения, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, с сентября 2015 года по октябрь 2016 года 49-летняя сотрудница почтового отделения в Кемском районе, используя свое служебное положение, расписывалась от имени своего знакомого в платежных поручениях.

Таким образом женщина смогла присвоить вверенные ей более 27 тысяч рублей, которые должен был получить ветеран труда в качестве компенсации.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.