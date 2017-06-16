Новости. Общество
18:20, 16 Июня 2017

Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего

По теме

ВИДЕО: В Австралии полицейский разнял дерущихся собаку и кенгуру
16.06.17 19:40
Виктория Боня едва не сорвала свадьбу известного актера
16.06.17 19:10
Задержаны двое мужчин, которые избили 13-летнего школьника и украли у него телефон
16.06.17 19:00
Все новости
Загрузка...

Уточняется, что 8% опрошенных отметили, что не смотрят телевизионные программы.

Почти половина россиян (48%) заявили, что чаще всего они смотрят Первый канал и "Россию 1", свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Вместе с тем, 34% признались, что чаще всего смотрят НТВ, 19% — ТНТ.

Согласно опросу, 62% опрошенных смотрят телевизор каждый день, 11% — 3−5 раз в неделю.

Уточняется, что 8% опрошенных отметили, что не смотрят телевизионные программы.

Чаще всего россияне смотрят новости (54%), 49% ответили, что предпочитают художественные фильмы, 27% — развлекательные программы и документальные фильмы, пишет news.mail.

В первую очередь люди смотрят телевизионные программы, чтобы ориентироваться в текущих событиях в нашей стране (48%), 28% заявили, что они таким образом отдыхают и приятно проводят время. Для 23% россиян просмотр телевизора направлен на понимание актуальных проблем страны и общества, 20% благодаря ТВ расширяют кругозор и развивают ум.

Добавляется, что у 45% опрошенных новостная информация на телевидении редко вызывает недоверие и сомнения, однако 22% сказали, что такое случается часто. Почти 60% опрошенных заявили, что исключают для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений, 29% отметили, что такую возможность допускают.

Опрос проводился 4 июня в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.

По теме

ВИДЕО: В Австралии полицейский разнял дерущихся собаку и кенгуру
16.06.17 19:40
Виктория Боня едва не сорвала свадьбу известного актера
16.06.17 19:10
Задержаны двое мужчин, которые избили 13-летнего школьника и украли у него телефон
16.06.17 19:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Тачки 3
детям
Весь этот мир
Он и Она
Его собачье дело
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»