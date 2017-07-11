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Новости. Общество
10:24, 11 Июля 2017

Совбез раскрыл подробности визита Нургалиева в Карелию

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев с 11 по 14 июля посетит республику Карелия в рамках деятельности комиссии по подготовке к празднованию столетия республики.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза, в ходе визита Нургалиева планируется рассмотрение таких вопросов как: оборудование 25 детских игровых и спортивных площадок на территории общего пользования и придомовых территориях в Петрозаводске, реализации программы оказания благотворительной помощи государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Республики Карелия - Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, строительства нового защитного павильона над объектом "Бесовы следки", проведения ремонтно-восстановительных работ воинского захоронения на станции Раменцы Октябрьской железной дороги, строительства здания аэровокзала аэропортового комплекса "Петрозаводск" ("Бесовец")", создания производств резидентами промышленного парка "Надвоицы", а также организации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Карелия.

Также в рамках визита в Карелию, Нургалиев проверит выдачи необходимых согласований и разрешений по строительству регионального центра спортивной гимнастики, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Прионежском, Лоухском и Суоярвском муниципальных районах Республики, строительство Центра культурного развития в городе Костомукше и ремонт муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговое объединение Надвоицкого городского поселения".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-07-11 10:39:36
Этот турист уже надоел своими бесполезными экскурсиями. Где посадки?
Доктор Лень
2017-07-11 11:18:23
новый, один сидит, по беспределу т.н. правосудия. Вам недостаточно?
Гость
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