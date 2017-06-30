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15:40, 30 Июня 2017

Совершите невозможное "В гостях у Алисы"

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В лекционно-выставочном комплексе музея "Кижи" в Петрозаводске на ул. Федосовой, 19 открылась выставка "В гостях у Алисы", посвященная творчеству Льюиса Кэрролла.

Экспозиция предоставлена санкт-петербургским Государственным литературно-мемориальным музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Первую экскурсию для юных посетителей провела один из авторов выставки, сотрудник музея Анны Ахматовой Ксения Меньшикова.

"В гостях у Алисы" дети и взрослые смогут по-настоящему попасть в Зазеркалье и совершить массу невозможных, но увлекательных вещей: увидеть ничего; бежать изо всех сил, чтобы остаться на месте; нарисовать собственную тень и получить письмо от самого Льюиса Кэрролла.

С этим знаменитым англичанином – писателем, математиком и мудрым чудаком, - конечно, знакомы все, кто читал книжки про Алису в Стране чудес и в Алису в Зазеркалье.

Льюис Кэрролл — он же доктор Доджсон — лечил людей не от насморка и не от ветрянки, он лечил их от скуки. Он устраивал для детей чаепития и рассказывал им странные истории. Теперь вы сможете очутиться внутри этих историй, где жажду утоляют сухариком, празднуют дни нерождения, пирог сперва раздают гостям, а потом разрезают, и очень важно не разбудить короля, которому ты снишься.

Доктор Доджсон учил стоять на голове не только детей, но и ученых (ведь чем ниже голова, тем глубже мысли). Поэтому мы приглашаем на выставку посетителей всех возрастов. Вас ждут удивительные изобретения Белого Рыцаря, аудиенция у Королевы и решение задачи, с которой не справилась вся королевская рать.

Авторы выставки: Анна Соколова, Татьяна Позднякова, Ксения Меньшикова, Елена Джумук, Марина Елпашева.

Дизайнер выставки Андрей Запорожский.

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