Спасатели нашли перевернувшуюся на Ладоге лодку

Спасатели нашли на Ладожском озере в Карелии перевернувшуюся лодку, на которой пятеро местных подростков отправились в плавание, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, сейчас лодку буксируют в деревню Сумериа.

"Детей рядом с лодкой не нашли. Поисковые работы идут при температуре воды 5 градусов", - отмечается в сообщении сайта.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и одна девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Предположительно, девочка погибла. Личности всех несовершеннолетних установлены. Это местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями работают психологи.

По информации сайта, спасшиеся мальчики госпитализированы.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.