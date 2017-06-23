Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

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16:03, 23 Июня 2017

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Накануне были обнаружены части моторной лодки, на которой подростки попали в шторм на Ладоге.

Как рассказали спасатели, накануне на дне залива были обнаружены сиденье от лодки, деревянные мостки (решетка).


В первый сутки поисков спасатели обнаружили саму лодку, весло, а также куртку.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2017-06-23 16:38:21
А мостки (слани) тонут? Их могло унести по ветру, но дереву утануть быстро.....Еще один треп.
Гость
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