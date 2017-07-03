Спасателям пришлось вскрывать пол в квартире, чтобы потушить пожар в жилом доме в Сегеже

Подвал жилого дома в Сегеже загорелся по неизвестным причинам, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Пожар произошел в жилом доме № 13 по улице Маяковского в Сегеже. В результате происшествия огнём повреждены постельные принадлежности в подвальном помещении.

Для проникновения в подвал производились работы по вскрытию полов в одной из квартир при помощи бензореза.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.