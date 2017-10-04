Спасительницу умирающих от голода коров предложили назвать "Человеком года Карелии"

В сети Интернет создана петиция и начался сбор подписей, чтобы признать жительницу Пряжи Екатерину Ефремову "Человеком года Карелии".

В петиции указывается, что жительница Пряжи Екатерина Ефремова спасла поголовье коров целого предприятия.

"В начале октября 2017 года она побывала в ЗАО "Пряжинское" и сняла видеообращение сотрудницы молочной фермы, рассказавшей о гибели животных от голода. Затем Екатерина объявила сбор средств, чтобы спасти измученных коров. За несколько дней ей удалось собрать около полумиллиона рублей. На эти деньги было закуплено 12 тонн комбикорма. Животные начали получать нормальное питание", - сообщают авторы обращения.

Создатели петиции считают, что "Екатерина Ефремова, взявшая на себя функции собственников предприятия и Минсельзоха республики, должна быть признана Человеком 2017 года в Карелии".

Те, кто согласен с предложением назвать Екатерину Ефремову "Человеком года Карелии", могут подписать петицию здесь.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди назвали голодомором.