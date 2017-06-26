Специально созданная рабочая группа изучит вопрос скандального увольнения директора лицея Галины Васильевой

Вопрос увольнения руководителя лицея №13 Петрозаводска Галины Васильевой будет рассмотрен рабочей группой в министерстве образования Карелии, сообщили в ведомстве.

"На основании обращений родительской и педагогической общественности в министерстве образования Республики Карелия создана рабочая группа, которая изучит ситуацию, связанную с увольнением директора лицея №13 Петрозаводска Васильевой Галины Васильевны", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Галину Васильеву уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку Галины Васильевой.

Некоторые отмечают, что увольнение Васильевой может быть связано с ее депутатской деятельностью в Петросовете.