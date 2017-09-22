СПИД шагает по России семимильными шагами

В Екатеринбурге 98-летний мужчина заразился ВИЧ-инфекцией.

Он утверждает, что болезнь передалась ему половым путем, сообщает издание dni.ru

Узнав свой диагноз, он задал врачу сакраментальный вопрос: "Я долго проживу?". Сейчас пенсионер официально является самым возрастным ВИЧ-инфицированным в России. При этом одним из тех, кто дольше всех живет со страшным диагнозом, считается американец Эндрю Пульсифер. Он болен ВИЧ с рождения, сейчас ему 36 лет.

О заражении сибирского дедушки стало известно из выступления заместителя руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом Натальи Ладной, открывавшей в Екатеринбурге форум, посвященный борьбе с ВИЧ-инфекцией, передает URA.RU. Чиновник сказала, что в России диагноз "ВИЧ" имеют около 900 тысяч человек. Спикер отметила, что это не точные данные - далеко не все зараженные стоят на учете. Эпидемиологи считают, что реальное число зараженных ВИЧ в России - около 1,3 миллиона больных.

По данным руководителя Федерального центра СПИДа Вадима Покровского, в 2016 году от ВИЧ-инфекции умерли 17,5 тысячи человек, а в 2017-м эта цифра составит 20 тысяч. Он также отметил, что именно вирус иммунодефицита человека стал основной причиной смертности молодых женщин от 25 до 39 лет на Урале. Эксперты считают, что в России бушует эпидемия ВИЧ среди гомосексуалистов. По их словам, 15% всех геев страны инфицированы.