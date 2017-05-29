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Спикер Петросовета вернулся к идее придать Петрозаводску статус столицы

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Боднарчук призвал вернуться к обсуждению идеи десятилетней давности.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук 29 мая обратился к депутатам горсовета и Законодательного собрания, правительству и жителям Карелии с открытым письмом, в котором предложил вернуться к разработке закона «О статусе столицы Республики Карелия».

Идея придать Петрозаводску статус столицы возникла в 2006 году, к ней вернулись в 2008-м, когда глава республики отклонил практически готовый законопроект, затем вопрос поднимали в 2009 и 2013 годах. Законопроект не принимали, по словам Боднарчука, из-за обострения отношений между республиканскими и городскими властями. Сейчас, когда коллизии вроде бы устранены, выбраны городской совет и парламент, самое время вернуться к проекту.

Это, разумеется, даст городу дополнительные средства из бюджета республики, прописанные на законодательном уровне. О конкретных суммах речь сейчас не идет, в 2008 году говорили о сумме в 650 миллионов рублей, в 2013 году – о 500 миллионах. Дополнительные суммы пойдут на насущные нужды карельской столицы – ремонт дорог, общественный транспорт.

Боднарчук обозначил причины по которым он намерен добиваться разработки законопроекта о статусе столицы. «Скорее всего, жители нашего города сойдутся во мнении, что по многим показателям, таким, как состояние городских дорог, качество и доступность медицинского образования, работа общественного транспорта, Петрозаводск откровенно не дотягивает до звания столицы. Прийти к подобному выводу меня заставляют те острые вопросы, с которыми петрозаводчане каждый день обращаются к представителям городских властей. Как житель Петрозаводска, как депутат и как председатель Петрозаводского городского совета я вынужден признать правоту и обоснованность недовольства граждан», - сказано в письме.

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