11:35, 30 Мая 2017
"Спикерам можно было вообще не выступать" - о слушаниях по восстановлению часовни в Петрозаводске
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Политолог Олег Реут рассуждает, почему не было фактической необходимости в публичных слушаниях слушаниях по проекту часовни на площади Кирова в Петрозаводске.
"Несложно и предположить, что выступления ораторов не будут направлены на то, чтобы предъявить аудитории веские аргументы или выстроить строгие причинно-следственные обоснования, которые действительно изменят позицию потенциальных оппонентов, и консенсусное решение будет выявлено и поддержано большинством. Спикерам можно было вообще не выступать, так как каждый обратившийся к присутствующим горожанам не был ориентирован на заинтересованный диалог. Именно это и называется "проблема публичного языка", - пишет Олег Реут.
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