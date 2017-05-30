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11:35, 30 Мая 2017

"Спикерам можно было вообще не выступать" - о слушаниях по восстановлению часовни в Петрозаводске

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Политолог Олег Реут рассуждает, почему не было фактической необходимости в публичных слушаниях слушаниях по проекту часовни на площади Кирова в Петрозаводске.

"Несложно и предположить, что выступления ораторов не будут направлены на то, чтобы предъявить аудитории веские аргументы или выстроить строгие причинно-следственные обоснования, которые действительно изменят позицию потенциальных оппонентов, и консенсусное решение будет выявлено и поддержано большинством. Спикерам можно было вообще не выступать, так как каждый обратившийся к присутствующим горожанам не был ориентирован на заинтересованный диалог. Именно это и называется "проблема публичного языка", - пишет Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Нетрофимыч
2017-05-30 14:36:30
Я предлагаю больше тему возведения часовни не обсуждать - вопрос уже решенный, обсужденный, положительно одобренный вплоть до руководства города и республики. Ясно, что проект положительный, а все свои претензии, аргументы против нужно было высказывать на прошедших слушаниях, а не прятаться за экраном компьютера и смотреть, кто гадливее напишет, чтобы затем и самому стать гадливым. Не нравится - не ходите в будущую часовню и всё. Никто вас туда силой не зовет. Но хватит уже оскорблять чувства верующих (это я потенциальным комментаторам говорю), кто вы такие, чтобы незаслуженно оскорблять людей? Ни одного ДЕЛЬНОГО аргумента против я не прочитал в комментариях темы часовни. НИ ОДНОГО. Все вертится вокруг "мне нравится" и "не нравится". Это что, господа, вы считаете аргументом что ли? Да кто же вас всерьез-то будет воспринимать? Задумались бы, да не позорились почем зря.
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Сегодня 10:59
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Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
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