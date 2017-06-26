Список продуктов питания, на которые снизились цены в Карелии, вырос в 6 раз

Число наименований продовольственных товаров, на которые произошло снижение цен за 5 месяцев 2017 года, в Карелии увеличилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах цен на отдельные группы товаров за январь-май 2017 года.

В официальной статистике названы индексы цен на 17 наименований продуктов питания.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".