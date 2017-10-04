Спортсменки из Петрозаводска завоевали медали в Латвии

В копилке карельских тхэквондисток – "золото" и "серебро".

В столице Латвии Риге прошел рейтинговый международный турнир по тхэквондо G1 класса ВТФ "Riga Open-2017" Соревнования, в которых участвовали 385 спортсменов из 36 стран, проходили на четырех площадках. Две медали с этого турнира привезли спортсменки из Петрозаводска.

Среди женщин в весовой категории до 67 кг второе место и серебряную медаль завоевала Екатерина Дербенева. Выиграв три боя, в финальном, четвертом поединке она уступила со счетом 3:4 представительнице Италии.

Среди девушек в весовой категории до 41 кг первое место и золотую медаль завоевала София Лисаченко. Она провела два боя и в финальном поединке обыграла представительницу Латвии со счетом 3:0.

Обе спортсменки тренируются у заслуженного тренера Республики Карелия Игоря Богданова.