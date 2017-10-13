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Новости. Экономика
10:20, 13 Октября 2017

Спортцентр с двумя бассейнами может появиться в Петрозаводске

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Компания "Лотос" объявила тендер на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного центра в карельской столице.

ООО "Холдинг "Лотос" заявило о начале процедуры отбора генерального подрядчика для строительства в Петрозаводске объекта физкультурно-оздоровительного назначения в районе Лесного проспекта, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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13.10.17 09:28
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