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07:30, 26 Июня 2017

"Справедливая Россия" выдвинет своего кандидата на пост главы Карелии

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Не сумев договориться о кресле карельского сенатора, "Справедливая Россия" решила побороться с Артуром Парфенчиковым.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков не будет выдвигать в сенаторы лидера регионального отделения "Справедливой России" Ирину Петеляеву, пишет "Коммерсант". В понедельник 26 июня она выдвинется кандидатом в губернаторы.

Ирина Петеляева сообщила изданию, что против ее делегирования в Совет федерации выступили "местные единороссы". В партии власти противодействие отрицают. Эксперт считает, что Артур Парфенчиков получил "сильного конкурента", а в карельской кампании появляется интрига.

"В понедельник в Петрозаводске пройдет конференция, на ней и пройдет выдвижение,— сказала "Ъ" Петеляева, отметив, что против ее выдвижения в СФ выступили местные единороссы.— Подписей муниципальных депутатов у нас должно быть достаточно, по расчетам, не хватает 10–15 подписей, но их возможно найти".

Секретарь президиума центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин пояснил, что решение о выдвижении Петеляевой принималось в пятницу 23 июня.

"Для карельских единороссов она была очень неудобной фигурой в СФ",— сказал он. В партии отмечают, что выдвижение госпожи Петеляевой в СФ было согласовано с администрацией президента.

Пресс-секретарь Артура Парфенчикова  Марина Кабатюк сказала, что решение о выдвижении сенатора пока не принято и "комментировать нечего".

Было бы "странным, если бы одна партия поддерживала выдвижение сенатора от партии-конкурента", сказал член президиума карельского политсовета "Единой России", спикер горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук, однако уточнил, что ничего не знает о противодействии Ирине Петеляевой.

"В партии власти были очень недовольны, что договоренности шли мимо местного отделения, да и мимо "Единой России" в целом",— объясняет отказ от выдвижения справоросса в СФ источник, близкий к региональной власти. По его словам, и врио, и в его штабе ситуацией озадачены, они рассчитывали "на спокойную кампанию без Петеляевой".

По словам собеседника, близкого к руководству "Справедливой России", у лидера партии Сергея Миронова пересмотр договоренностей "вызвал серьезное недовольство".

Политолог Александр Кынев отмечает, что в случае выдвижения Ирины Петеляевой в карельской кампании появляются "интерес и интрига". По его мнению, для врио главы Карелии было бы удобнее иметь дело с "разрозненной оппозицией", "но при отсутствии кандидата от “Яблока” он столкнется с одним сильным противником".

Эксперт считает, что нарушение договоренностей по Карелии — следствие "упадка справороссов": "Смысл договоренностей с ней утрачивается. Это видно по выдвижению кандидатов в других регионах".

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Комментарии

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michail
2017-06-26 12:15:40
Никакой интриги нет и не будет-Петеляевой никогда не выиграть на выборах главы республики, справороссы давно растеряли свой авторитет у населения, занимаются сплошной демагогией и открыто поддерживают при голосованиях ПЖ иВ.
gaudealis
2017-06-26 11:09:50
Какая интрига, о чем вы толкуете?
Держу пари, что Петеляевой позвонили из администрации Парфенчикова и попросили выдвинуться. Мол, народ на выборы идти не собирается, сетует на предрешенность и отсутствие реальной альтернативы фавориту избирательной кампании. А победы при минимальной явке никому не хочется.
Кто-то всерьёз верит, что эта клуша реально метит в губернаторское кресло и полагает, что у неё есть хоть какие-то шансы? Да она привыкла всю жизнь брехать и больше ничего делать не умеет! Она сама всё прекрасно знает и понимает!
Доктор Лень
2017-06-26 12:28:42
Ув.gaudealis, всё вроде правильно. Но Едрёной партии по барабану, как побеждать, по барабану чьи-то мнения. Больше похоже, что закулисно перетёрли, а потом кинули. Потому что по барабану!)
Гарик
2017-06-26 09:16:37
Раз в сенаторы не пустили пойду куда-нибудь )) И такой ли она сильный кандидат как ее рисуют?
анти
2017-06-26 09:28:37
Гарик, Слабунову тоже всерьез никто не воспринимал. Однако, даже Ширшина... Дальше Вы и сами знаете...
User
2017-06-26 09:40:57
Знаем. Дальше Мирошник...
анти
2017-06-26 09:50:57
User, была бы Слабунова, наверняка не было бы ни отставки, ни Мирошник. А с Ширшиной Попов погорячился... Кто там ею руководил, сама ли она принимала решения... Вобщем, убрали ее и слава Богу!
Гарик
2017-06-26 09:39:10
анти, дай ,бог ей силы,народу ума
баян
2017-06-26 08:38:34
борьба накаляется в бой идут одни старички а молодежь опять на задворках как вы уже достали?
Гость
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