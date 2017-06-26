"Справедливая Россия" выдвинет своего кандидата на пост главы Карелии

Не сумев договориться о кресле карельского сенатора, "Справедливая Россия" решила побороться с Артуром Парфенчиковым.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков не будет выдвигать в сенаторы лидера регионального отделения "Справедливой России" Ирину Петеляеву, пишет "Коммерсант". В понедельник 26 июня она выдвинется кандидатом в губернаторы.

Ирина Петеляева сообщила изданию, что против ее делегирования в Совет федерации выступили "местные единороссы". В партии власти противодействие отрицают. Эксперт считает, что Артур Парфенчиков получил "сильного конкурента", а в карельской кампании появляется интрига.

"В понедельник в Петрозаводске пройдет конференция, на ней и пройдет выдвижение,— сказала "Ъ" Петеляева, отметив, что против ее выдвижения в СФ выступили местные единороссы.— Подписей муниципальных депутатов у нас должно быть достаточно, по расчетам, не хватает 10–15 подписей, но их возможно найти".

Секретарь президиума центрального совета "Справедливой России" Олег Шеин пояснил, что решение о выдвижении Петеляевой принималось в пятницу 23 июня.

"Для карельских единороссов она была очень неудобной фигурой в СФ",— сказал он. В партии отмечают, что выдвижение госпожи Петеляевой в СФ было согласовано с администрацией президента.

Пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк сказала, что решение о выдвижении сенатора пока не принято и "комментировать нечего".

Было бы "странным, если бы одна партия поддерживала выдвижение сенатора от партии-конкурента", сказал член президиума карельского политсовета "Единой России", спикер горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук, однако уточнил, что ничего не знает о противодействии Ирине Петеляевой.

"В партии власти были очень недовольны, что договоренности шли мимо местного отделения, да и мимо "Единой России" в целом",— объясняет отказ от выдвижения справоросса в СФ источник, близкий к региональной власти. По его словам, и врио, и в его штабе ситуацией озадачены, они рассчитывали "на спокойную кампанию без Петеляевой".

По словам собеседника, близкого к руководству "Справедливой России", у лидера партии Сергея Миронова пересмотр договоренностей "вызвал серьезное недовольство".

Политолог Александр Кынев отмечает, что в случае выдвижения Ирины Петеляевой в карельской кампании появляются "интерес и интрига". По его мнению, для врио главы Карелии было бы удобнее иметь дело с "разрозненной оппозицией", "но при отсутствии кандидата от “Яблока” он столкнется с одним сильным противником".

Эксперт считает, что нарушение договоренностей по Карелии — следствие "упадка справороссов": "Смысл договоренностей с ней утрачивается. Это видно по выдвижению кандидатов в других регионах".