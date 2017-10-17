11:26, 17 Октября 2017
Спрос на гособлигации Карелии в 5 раз превысил предложение
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Минфин Карелии 16 октября провел размещение нового государственного облигационного займа, заявленная потребность составила 2 млрд рублей.
Как сообщили в министерстве, спрос на карельские облигации превысил предложение в 5,3 раза. В ходе торгов предложения о приобретении ценных бумаг поступило от 34 инвесторов на общую сумму 10,6 млрд рублей. В числе покупателей облигаций также числятся и физические лица.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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