10:24, 06 Июня 2017
Сразу несколько строений дачников пострадало в результате крупного пожара в Карелии
По теме
Загрузка...
В деревне Тулгуба Кондопожского района в понедельник днем произошел пожар в дачном доме, огонь повредил несколько строений, в том числе – у соседей.
"В 13.55 в деревне Тулгуба Кондопожского района произошел пожар в дачном доме в СНТ "Анга". В результате пожара огнём значительно повреждены строение дома и рядом стоящее неэксплуатируемое строение, повреждены две бани на общей площади 12 кв.м и сайдинг соседнего дачного дома на площади 15 кв.м", - сообщили в карельском ГУ МЧС.
Причина возгорания пока не установлена.
На месте происшествия работали пожарные Кондопоги и местные добровольцы.
"На пожаре никто не пострадал", - заключили в МЧС.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
02.06.2017, 14:17
31.05.2017, 14:39
05.06.2017, 10:25
Аналитика
05.06.2017 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 10:58
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
05.06.2017 16:20
05.06.2017 09:35
31.05.2017 10:00
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (2)
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (10)
детям
детям
Комментарии