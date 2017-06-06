Сразу несколько строений дачников пострадало в результате крупного пожара в Карелии

В деревне Тулгуба Кондопожского района в понедельник днем произошел пожар в дачном доме, огонь повредил несколько строений, в том числе – у соседей.

"В 13.55 в деревне Тулгуба Кондопожского района произошел пожар в дачном доме в СНТ "Анга". В результате пожара огнём значительно повреждены строение дома и рядом стоящее неэксплуатируемое строение, повреждены две бани на общей площади 12 кв.м и сайдинг соседнего дачного дома на площади 15 кв.м", - сообщили в карельском ГУ МЧС.

Причина возгорания пока не установлена.

На месте происшествия работали пожарные Кондопоги и местные добровольцы.

"На пожаре никто не пострадал", - заключили в МЧС.