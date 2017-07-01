Сразу пять машин пробили колеса под мостом у автовокзала в Петрозаводске

Свидетелем происшествия стал корреспондент "Столицы на Онего".

Только что в Петрозаводске на улице Чапаева в районе автовокзала под мостом сразу пять машин пробили колеса. Свидетелем происшествия стал корреспондент нашего издания.

Что стало причиной – ямы на дороге или какой-то посторонний предмет, - неизвестно.

В настоящее время авто стоят на месте с включенной аварийкой, установлены соответствующие знаки.