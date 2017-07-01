14:20, 01 Июля 2017
Сразу пять машин пробили колеса под мостом у автовокзала в Петрозаводске
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Свидетелем происшествия стал корреспондент "Столицы на Онего".
Только что в Петрозаводске на улице Чапаева в районе автовокзала под мостом сразу пять машин пробили колеса. Свидетелем происшествия стал корреспондент нашего издания.
Что стало причиной – ямы на дороге или какой-то посторонний предмет, - неизвестно.
В настоящее время авто стоят на месте с включенной аварийкой, установлены соответствующие знаки.
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