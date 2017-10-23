Среднемесячное число безработных в Карелии сократилось на 9 тыс. человек

Количество безработных, ищущих работу через службы занятости в Карелии, в среднем, за месяц летом 2017 года составило 22,5 тыс. человек.

Это на 9 тыс. человек меньше, чем в сопоставимом периоде (май-июнь) 2016 года.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии за январь-август 2017 года.

Подробнее о ситуации на рынке труда читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".