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Новости. Политика
11:16, 13 Июля 2017

Средняя зарплата – 78 тысяч и дают жилье в рассрочку – что бывает, если руководят по-советски

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Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ, помощник депутата Госдумы Евгений Ульянов посетил "островок социализма" и считает, что по таким же принципам может развиваться наша республика. 

Совхоз имени Ленина в Подмосковье – старейшее сельскохозяйственное предприятие нашей страны. Более двадцати лет им руководит сторонник КПРФ, отстаивающий социалистические принципы в управлении Павел Николаевич Грудинин. Опираясь на эти принципы, народный директор сумел создать "государство в государстве" – островок социализма в окружении алчности и коррупции, которые процветают в нашей стране.

В совхозе имени Ленина акционеры добровольно отказываются от дивидендов, и все деньги тратят на развитие предприятия, инфраструктуру поселения и заботу о людях. На зарплаты, пособия, жилье, дороги, садики, школы, парки и стадионы выделяются миллиарды рублей. И эти объекты стоит увидеть своими глазами – поверьте, ничего подобного вы не видели.  Во всяком случае, в России. Средняя зарплата работников на предприятии (без учета специалистов и руководящего звена, которые получают гораздо больше) – 78 тысяч рублей. Им дают жилье в рассрочку и пособия при рождении детей, делают доплаты к пенсиям, они пользуются бесплатной медицинской помощью и участвуют в десятках социальных программ.

"В чем секрет? Он очень прост. Можно загонять деньги в оффшоры, можно строить себе дворцы, покупать яхты, бриллианты и золотые унитазы, как это делают олигархи и коррумпированные чиновники. А можно – справедливо распределять между всеми, как это было в советские времена. На самом деле даже в нашем капиталистическом мире и в наших реалиях это возможно. Просто нужно думать не только о себе, но и о людях, и руководствоваться главным принципом: "Не врать и не воровать!" – говорит Павел Грудинин.

"Конечно, очень многое, особенно на первых порах, да и до сих пор, зависит от человеческого фактора, - говорит Павел Грудинин. – Но могу сказать, что социалистическая модель управления, которой я придерживаюсь, действительно работает. Причем ее можно применять в любой сфере, а не только в сельском хозяйстве".

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

- Уверен, что эту модель и эти принципы можно воплотить в более крупном масштабе – в отдельно взятом городе или регионе. Тем более, что эта система нам всем знакома – она использовалась в нашей советской стране. Но даже в современных экономических реалиях можно руководствоваться принципами честности и заботы о людях. Для этого даже не нужно принципиально менять законодательство. Все зависит от человека, который руководит, и его подхода. На самом деле социалистическая модель управления применима в любой сфере, в том числе, ее базовые принципы могут быть использованы на уровне поселения, города, целого региона. Когда социальные блага справедливо распределяются между всеми, это дает мощный толчок развитию экономики.

Подробнее – в нашем репортаже из совхоза имени Ленина.

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