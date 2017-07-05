СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии

Три часа назад на автодороге "Петрозаводск - Лососинное" столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек, в том числе дети.

"По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь по направлению в город Петрозаводск, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе двое детей – девочки 6 и 12 лет, которые находились на заднем сидении автомобиля Nissan в соответствии с требованиями правил перевозки детей", - сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Трое других пострадаших - это водитель и пассажирка автомобиля Toyota, а также пассажирка автомобиля Nissan. Все пострадавшие госпитализированы.

"По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - заключили в ГИБДД.



фото: УГИБДД по Карелии

По информации сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", для извлечения водителя из искореженной легковушки спасателям пришлось использовать специальный инструмент.