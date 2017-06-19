СРОЧНО: Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладоге, трое утонули

В Питкярантском районе перевернулась лодка с пятью подростками 16-18 лет, трое из которых утонули.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, сообщение о происшествии поступило вечером 19 июня.

Лодка с пятью подростками перевернулась около деревни Импилахти.

На месте происшествия работают волонтеры, инспекторы ГИМС и сотрудники карельской поисково-спасательной службы.