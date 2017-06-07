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20:48, 07 Июня 2017

СРОЧНО: Молокозавод в Медвежьегорске снова остался без света


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На момент отключения на предприятии находилось 6 тонн готовой продукции и 10 тонн молока.

По сообщению сайта профсоюзов Карелии, сегодня в 17.00 на Медвежьегорском молокозаводе отключили электроэнергию. Как сообщила председатель КРО профсоюза работников АПК Виктория Шарапова, причиной стали задолженности перед энергетиками за апрель и май 2017 года.

Шесть тонн готовой продукции и десять тонн молока, находящиеся на момент отключения электричества, через сутки обесточки можно было бы отправлять на свалку, рассказал осуществляющий процедуру внешнего наблюдения Федор Шпет.

Коллектив ММЗ остро отреагировал на ситуацию и был готов выйти на улицы с протестом против действий энергетиков. К ситуации подключился профсоюзный лидер Виктория Шарапова и депутат ЗС РК Лариса Жданова. В результате Федору Шпету удалось связаться с замглавы республики по региональной политике Владимиром Любарским и обрисовать ситуацию, пишут на сайте профсоюзов.

"Мы признаем, что есть задолженность, мы не отказываемся платить, просим лишь дать немного времени, на предприятие приходит новый собственник и поддержка республики сейчас очень важна", - заверил Федор Шпет.

В 19.15 ,после вмешательства правительства, свет на предприятии появился. Завод продолжил работу в штатном режиме.

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