16:32, 14 Июля 2017
СРОЧНО: На выезде из Петрозаводска идет ремонт ж/д полотна – ищите пути объезда
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На железнодорожном переезде на Шуйском шоссе идут ремонтные работы, выезд из города затруднен, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня 14 июля в час-пик, когда горожане массово выезжают на дачи, на Шуйском шоссе железнодорожники проводят ремонт путей, работает поезд.
Выезд из города затруднен, скопилась пробка из сотни автомобилей.
В ГИБДД Карелии сообщили со ссылкой на дежурного железнодорожного переезда, что на данный момент на выезде поставлен регулировщик, который будет контролировать движение автотранспорта.
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