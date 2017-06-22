СРОЧНО: Пострадавшие на Ладоге подростки выписаны из больницы

Двое подростков, спасшихся из перевернувшейся лодки на Ладоге, выписаны из больницы, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно, сегодня днем из сортавальской центральной районной больницы были выписаны оба подростка, которые смогли спастись из перевернувшейся лодки на Ладоге.

Их состояние не вызывает опасения у врачей, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, в Питкярантском районе, недалеко от деревн Импилахти, 19 июня в 21.20 пятеро подростков выехали на лодке в откытую Ладогу без спасательных жилетов и перевернулись.

В результате происшествия двое – Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет сумели спастись.

Поиски троих (Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет) продолжаются.