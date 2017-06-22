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13:32, 22 Июня 2017

СРОЧНО: Пострадавшие на Ладоге подростки выписаны из больницы

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Двое подростков, спасшихся из перевернувшейся лодки на Ладоге, выписаны из больницы, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно, сегодня днем из сортавальской центральной районной больницы были выписаны оба подростка, которые смогли спастись из перевернувшейся лодки на Ладоге.

Их состояние не вызывает опасения у врачей, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, в Питкярантском районе, недалеко от деревн Импилахти, 19 июня в 21.20 пятеро подростков выехали на лодке в откытую Ладогу без спасательных жилетов и перевернулись.

В результате происшествия двое  – Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет сумели спастись.

Поиски троих (Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет) продолжаются.

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-06-22 16:11:35
Отлично. Да дарует Бог им и их родителям мозги!
Ирина
2017-06-22 15:17:28
как же жалко ребят, а ещё больше их родителей.
Лодка с мотором - такое же транспортное средство, как, например, и автомобиль. К сожалению очень многие об этом забывают. (
эдуард3
2017-06-22 13:43:45
А почему того, кто брал лодку без средств спасения - и утопил
своих товарищей не арестовали сразу?!
Гость
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