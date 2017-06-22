13:32, 22 Июня 2017
СРОЧНО: Пострадавшие на Ладоге подростки выписаны из больницы
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Двое подростков, спасшихся из перевернувшейся лодки на Ладоге, выписаны из больницы, сообщили в МЧС Карелии.
Как стало известно, сегодня днем из сортавальской центральной районной больницы были выписаны оба подростка, которые смогли спастись из перевернувшейся лодки на Ладоге.
Их состояние не вызывает опасения у врачей, сообщили в МЧС Карелии.
Напомним, в Питкярантском районе, недалеко от деревн Импилахти, 19 июня в 21.20 пятеро подростков выехали на лодке в откытую Ладогу без спасательных жилетов и перевернулись.
В результате происшествия двое – Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет сумели спастись.
Поиски троих (Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет) продолжаются.
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