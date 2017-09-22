СРОЧНО: Проезд в Соломенное закрыт

Со стороны Петрозаводска выстроилась полукилометровая пробка из автомобилей, желающих въехать на Соломенский мост.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего", на данный момент перед поворотом на Соломенский мост со стороны Петрозаводска выстроилась огромная очередь из автомобилей.

"Все автомобили останавливают военные из-за запланированного мероприятия, на котором чиновники расскажут журналистам о возведении временной переправы в Соломенное", - передает журналист с места событий.

Как долго будет перкрыт въезд на мост со стороны города, не сообщается.

Со стороны Соломенного проезд автотранспорта открыт, автомобилисты свободно проезжают по понтонному мосту и следуют в город.

Напомним, сегодня рабочие приступили к строительству временного моста в поселке Соломенное.

Переправу устанавливает одно из подразделений инженерных войск.

Постоянный мост будет установлен в декабре этого года, сейчас его изготавливают Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.