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20:52, 20 Июня 2017

СРОЧНО: Спасательная операция на Ладоге приостановлена

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Спасатели временно приостановили поиски подростков, пропавших на Ладоге после опрокидывания лодки, – людям нужно отдохнуть.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с места проведения спасательной операции в Питкяранском районе Карелии, поиски подростков временно приостановлены. Почти сутки спасатели провели на ногах - им нужно отдохнуть, поесть, поспать.

Сейчас все они находятся в новом лагере, который разбили за 5 километров от первоначального места дислокации. Напомним, тот лагерь спасателям пришлось покинуть, так как руководитель форелеводческого хозяйства запретил находиться на частной территории. Вступившемуся за спасателей журналисту разбили лицо и телефон, на место происшествия вызывали полицию. 

В новом лагере установили палатки, развернули полевую кухню. Сотрудники МЧС будут отдыхать.

Как пояснил начальник МЧС Карелии Сергей Шугаев, утром поисковая операция будет продолжена.

К проведению поисковых работ привлечены 273 человека (из них 22 водолаза) и 72 единицы техники.

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